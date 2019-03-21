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مقتل 4 أشخاص فى هجوم لبوكو حرام شمال شرقى نيجيريا

الخميس، 21 مارس 2019 12:13 م
مقتل 4 أشخاص فى هجوم لبوكو حرام شمال شرقى نيجيريا ميليشيات بوكو حرام
أ ش أ
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قتل 4 أشخاص مزارعين فى هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" فى ولاية "بورنو" شمال شرقى نيجيريا وذلك بعد مرور يوم واحد من غارة شنتها الجماعة فى ولاية "أداماوا" المجاورة وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص.
وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم /الخميس/ أن المهاجمين كانوا يستقلون عدة مركبات وفتحوا النار على المزارعين بالقرب من قرية "لاسا" القريبة من مقر "بوكو حرام" فى غابة "سامبيسا".
من جانبه قال "أدامو جالاديما" - زعيم ميليشيات تساعد الجيش فى قتاله ضد جماعة "بوكو حرام" - إن المهاجمين حاولوا الدخول إلى القرية لكن أفراد الميليشيات تصدوا لهم وطاردوهم مضيفا أنها كانت عملية انتقامية لجماعة "بوكو حرام" التى عانت من خسائر فادحة بين صفوفها فى اليوم السابق.
كما أوضح أن أفراد ميليشيا "لاسا" نصبوا كمينا لمقاتلى "بوكو حرام" أثناء فرارهم من قوات الجيش مما أجبر المتمردين على التوجه نحو غابة "سامبيزا" بعد مهاجمة بلدة "ميتشيكا" بولاية "أداماوا" ، حيث قتلوا 3 أشخاص وسرقوا أحد البنوك.
يذكر أن الصراع الذى اندلع بسبب بوكو حرام عام 2009 فى شمال شرق نيجيريا خلف أكثر من 27 ألف قتيل وتشريد 8ر1 مليون شخص.


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بوكو حرام

نيجيريا

ولاية بورنو

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