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الخميس، 21 مارس 2019 12:49 م
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مشاورات روسية يابانية فى موسكو لبحث معاهدة السلام

الخميس، 21 مارس 2019 11:59 ص
مشاورات روسية يابانية فى موسكو لبحث معاهدة السلام بوتين ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى
أ ش أ
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يعقد نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف مع نظيره اليابانى تاكيو مورى مشاورات حول معاهدة السلام بين البلدين بالعاصمة الروسية (موسكو).
وذكرت وكالة أنباء (نوفوستى) اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية اليابانية أعلنت - فى وقت سابق من اليوم - أن المشاورات ستتعلق بمعاهدة السلام والتعاون الأمنى، حيث سينضم نائب مدير مكتب سياسة الدفاع بوزارة الدفاع اليابانية إلى هذه المشاورات. وأوضحت الوكالة أنه سيمثل الجانب الروسى فى المشاورات نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف وممثلين عن وزارتى الخارجية والدفاع الروسيتين.
يُذكر أن الاجتماع السابق عُقد على مستوى نائبى وزيرى خارجية روسيا واليابان فى 5 مارس الجارى بموسكو، وتعتبر اليابان جزر كوريل الجنوبية، كوناشير وشيكوتان إيتوروب وهابوماى، تابعة لها وتصر على عودتها إلى السيادة اليابانية قبل توقيع معاهدة سلام مع روسيا.
وتؤكد موسكو أن هذه الجزر أصبحت جزءا من أراض الاتحاد السوفيتى (السابق) فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها لا شك فيها.وكان لقاء قمة قد عقد بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى في 14 نوفمبر 2018 فى سنغافورة، حيث اتفق الجانبان على تسريع عملية التفاوض لعقد معاهدة سلام، استنادا إلى الإعلان المشترك لعام 1956.


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