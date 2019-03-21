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محافظ الغربية: فحص مليون و596 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية

الخميس، 21 مارس 2019 01:15 ص
محافظ الغربية: فحص مليون و596 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية حملة فيروس سى
الغربية – عادل ضرة
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، فحص مليون و596 ألفًا و759 مواطنًا بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 144% من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.

 

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية، ووجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.


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