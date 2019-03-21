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الخميس، 21 مارس 2019 04:18 م
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محافظ الإسكندرية يعلن انتهاء إصلاح فواصل كوبري أبيس

الخميس، 21 مارس 2019 03:45 م
محافظ الإسكندرية يعلن انتهاء إصلاح فواصل كوبري أبيس إصلاح الفواصل
الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، عن انتهاء أعمال إصلاح فواصل كوبري أبيس الحارة في الاتجاه من العوايد وحتي الطريق الدائري، وبواقع ٥٤ فاصل متضمنا عمل الفاصل الطولى بالمنزل المتجه إلى الطريق الزراعى بطول ٣٨ متر.
 
وأشار إلي أنه من المقرر العمل علي إصلاح فواصل الكوبري بالحارة الأخرى للاتجاه من الطريق الدائري وإلى العوايد لمدة 15 يومًا أخري، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للحد من مشكلة التكدس المروري بالكوبري. 
 
يذكر أن أعمال إصلاح فواصل اتجاه العوايد _الطريق الدائري، استمرت لمدة 13 يومًا عمل فعلي علي عدة مراحل، حيث شملت المرحلة الأولي للأعمال 27 فاصل والمرحلة الثانية 11 فاصل، والمرحلة الثالثة 11 فاصل، والمرحلة الرابعة ٥ فواصل ومعالجة الفاصل الطولي والتشطيبات النهائية بالفواصل. 
 
ونفذت الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال إدارة مرور الإسكندرية وحي شرق وجهاز الساحل الشمالي الأوسط وشركة النيل للطرق والكباري.
 
 

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