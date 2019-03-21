محافظة القاهرة: إنشاء 134 محل لنقل ورش صقر قريش كمرحلة أولى

أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انــه جــاري الإنتهاء من تنفيــذ 134 محــل بالمنطقة الصناعية الاولــى، وذلك ضمن المرحلة الأولى لنقل ورش صقــر قـريش.

وأوضح نائب المحافظ، أن المرحلة الثــانية والتى تقام على مساحة 5000 متــر وتشمل المحلات والورش الموجودة بالمنطقة مشيرا إلى انه سيتم تنفيــذ حملـة لــرفــع جميـــع الاشغالات وغلــق و تشميـع وتحــريــر محــاضر فــض اختـــام للورش التى سبق غلقها .

وطالب نـائـب المـحافظ بعقــد لقــاء مـوسـع يضم شرطة المـرافـق و المــرور ومسـؤلى الاسـواق ورئيس حـى دار السلام لبحـث نقــل السـوق القــديم للسوق الجديد و إعـــادة فتحه ومعاينة عقــار لــوجـود فجوة عميقة بداخلة والتصوير قبــل وبعــد مـن قبـل لجنـة التفتــيش الفنــى والهندسى.