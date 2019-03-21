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الخميس، 21 مارس 2019 02:46 م
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مجهولون يسروقون توك توك بعد الاعتداء على صاحبه فى كوم أمبو

الخميس، 21 مارس 2019 01:41 م
مجهولون يسروقون توك توك بعد الاعتداء على صاحبه فى كوم أمبو صاحب التوك توك بعد الاعتداء عليه
أسوان - عبد الله صلاح
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شهدت منطقة سبيل العرب بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، واقعة اعتداء مجهولين بضرب وسحل شاب أثناء سرقة التوك توك الخاصة به.
 
وكان بلاغ وصل إلي مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بعثور الأهالى على شاب يدعى "محمد.ع" 18 سنة، مصابا بكدمات وجروح وملقى على الطريق بمنطقة سبيل العرب، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفي كوم أمبو للعلاج.
 
ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن الشاب يعمل سائق توك توك، ثم حاول مجهولون الاستيلاء على التوك توك الخاص به، بعد استدراجه من قرية منيحة بهدف توصيلهم إلى قرية سبيل العرب، وفى منطقة نائية بعيدا عن أعين الناس والمارة بادروه بالضرب والسحل بواسطة استخدام آلة حادة، ثم تركوه غارقا فى دمائه واستولوا على التوك توك وفروا هاربين، وتكثف مباحث مركز شرطة كوم أمبو جهودها للقبض على المتهمين مرتكبى الواقعة.
 

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