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الخميس، 21 مارس 2019 07:06 ص
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لو مش عارف يعنى إيه؟.. 5 تعريفات توضح نشاط التخصيم

الخميس، 21 مارس 2019 06:00 ص
لو مش عارف يعنى إيه؟.. 5 تعريفات توضح نشاط التخصيم الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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ينشط نشاط التخصيم فى مصر بشكل ملحوظ مؤخرا، وهو ما كشفته بيانات إفريكسيم بنك عن ارتفاع حجم النشاط فى القارة الإفريقية من 14.9 مليار يورو فى عام 2009 إلى حوالى 22.3 مليار يورو فى عام 2017، معظمها مركز فى جنوب إفريقيا وتونس والمغرب ومصر وموريشيوس وكينيا، وبلغ حجم الأوراق المخصمة 10.6 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة نمو 19%، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 تعريفات عن النشاط الجديد.

التخصيم هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدى مع تحسن فى السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.

1- عقد التخصيم
 

هو عقد تمويل ينشأ بين المخصم (هو كل جهة) والبائع (هو بائع السلع) وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات

2- البائع

هو بائع السلع أو مقدم الخدمات التى ينشأ عنها الحقوق المالية

3- المخصم

هو كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم ويعرف أيضاً بمشترى الحقوق المالية

4- التخصيم الاستهلاكى

تخصيم ينتج عن الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً، ويتوافر فى الحق المبيع للمخصم أنه ناشئ عن عمليات

5- التخصيم الاستهلاكى

تخصيم ينتج عن الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً، ويتوافر فى الحق المبيع للمخصم أنه ناشئ عن عمليات بيع محلى فقط ناتجة عن بيع منتجات وخدمات تحددها الهيئة، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصرى، ولا يقل استحقاقها عن ثلاثين يوما.

 


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