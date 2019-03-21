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كل ما تريد معرفته عن منظومة شحن عدادات الكهرباء الجديدة × 8 معلومات

الخميس، 21 مارس 2019 09:00 ص
كل ما تريد معرفته عن منظومة شحن عدادات الكهرباء الجديدة × 8 معلومات عدادات الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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بعد أن أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن منظومة جديدة لشحن عدادات الكهرباء للتيسير على المواطنين فى عملية الشحن، يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن منظومة الشحن الجديدة الخاصة بعدادات الكهرباء، والتى سيتم تطبيقها قبل نهاية العام الجارى، وفيما يلى أبرز المعلومات عن منظومة الشحن الجديدة:
 
1- زيادة عدد منافذ شحن عدادات الكهرباء لتشمل جميع أنحاء الجمهورية.
 
2- إمكانية شحن عداد الكهرباء من خلال تحويل الرصيد من الهاتف المحمول فى أى وقت ومن أى مكان.
 
3- إمكانية شحن عداد الكهرباء بواسطة خاصية البلوتوث من خلال كارت الشحن الجديد الخاص بالعداد.
 
4- إمكانية شحن عداد الكهرباء فى أى وقت دون انتظار انتهاء العطلات والإجازات الرسمية حيث إنها مبرمجة على عدم الفصل فى هذه الأيام.
 
5- إمكانية شحن عداد الكهرباء من خارج المنزل.
 
6- ليتمكن المشترك من شحن العداد باستخدام المحمول لابد من تحميل التطبيق المجانى gt pay والذى يتيح للمستهلك كافة البيانات الخاصة بالعداد والخاصة بالرصيد على هاتفه المحمول دون الحاجة للجوء للعداد.
 
7- يجب على المشترك تغيير كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء بأخر به تقنية البلوتوث من خلال إدارات شركات توزيع الكهرباء.
 
8- تكلفة تغير الكارت لن تتعدى الـ20 جنيهًا ولا توجد أى رسوم لعملية تحويل الرصيد باستخدام البلوتوث.

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