قطع التيار الكهربائى عن مدينة بنها لمدة 4 ساعات السبت المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مدينة بنها، اليوم السبت المقبل الموافق 23 مارس الجارى، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للشبكات، لمدة 4 ساعات من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لها، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مناطق "المنشية، ومجمع محاكم بنها، والمطحن الآلى، وسوق الجملة، وعزبة الزراعة، وجزء من وسط البلد، ومنطقة الحرس الوطنى، وشركة بنها للزيوت والصابون".

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.