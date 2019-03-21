video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو وصور.. افتتاح منافذ أمان مطورة بالإسكندرية لمحاربة الغلاء

الخميس، 21 مارس 2019 11:07 ص
فيديو وصور.. افتتاح منافذ أمان مطورة بالإسكندرية لمحاربة الغلاء منافذ أمان
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
فى لفتات إنسانية ، أٌفتتح عدداً من منافذ أمان التابعة الداخلية بمحافظة الإسكندرية لتوفير السلع للبسطاء بأسعار مخفضة .
 
 
وتهدف منافذ أمان لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء، بتوفير سلع غذائية مخفضة لهم لحمايتهم من جشع التجار.
 
 
يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذا بكل محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا، منها 734 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و190 منفذا متحركا، وجار التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعًا.
 
منفذ أمان (1)
منفذ أمان 

منفذ أمان (2)
منفذ أمان 

منفذ أمان (3)
منفذ أمان 

منفذ أمان (4)
منفذ أمان 

منفذ أمان (5)
منفذ أمان 

منفذ أمان (6)
منفذ أمان

منفذ أمان (7)
منفذ أمان

منفذ أمان (8)
منفذ أمان 

منفذ أمان (9)
منفذ أمان 

منفذ أمان (10)
منفذ أمان 

منفذ أمان (11)
منفذ أمان

منفذ أمان (12)
منفذ أمان

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. سيارات متحركة لمنافذ أمان تعرض سلعا بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطلق حزمة مبادرات إنسانية.. مع إحتفالات عيد الشرطة قوافل طبية للعلاج بالمجان..واستخراج الفيش والأوراق الثبوتية بالمنازل لكبار السن..توفير الأغذية بأسعار مخفضة بمنافذ أمان لمواجهة الغلاء

منافذ امان

سلع غذائية

الاسعار

الغلاء

أخبار الحوادث




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة