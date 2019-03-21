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فيديو..لحظة مداهمة الأمن لعنصرين اجراميين ومقتلهما فى تبادل لإطلاق الرصاص

الخميس، 21 مارس 2019 04:17 م
فيديو..لحظة مداهمة الأمن لعنصرين اجراميين ومقتلهما فى تبادل لإطلاق الرصاص المضبوطات
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رصد فيديو مقتل عنصرين اجراميين في تبادل لإطلاق الرصاص مع شرطة، جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحازم لكافة صور الخروج على القانون وضبط العناصر الإجرامية الخطرة لاسيما فى مجال السرقات بالإكراه وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين بها، وعلى خلفية ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام مجهولين يستقلان سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية بإطلاق أعيرة نارية على سيارة ربع نقل (تابعة لمكتب بريد برج العرب - مُخصصة لنقل الأموال ) حال سيرها بدائرة القسم، فى طريقها لتوصيل مبلغ (650 ألف جنيه) لمكاتب البريد بدائرة القسم، وتمكنهم من الهرب، وإصابة مستقليها وأحد أفراد الشرطة من قوة التأمين بجروح وكدمات متفرقة نتيجة تناثر زجاج السيارة.. وعدم تمكن الجناة من الاستيلاء على الأموال من داخل السيارة أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد مرتكبى الواقعة العنصر الإجرامى شديد الخطورة عبدالله ع.م، شهرته عبدالله اليابانى 30 سنة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات ، سرقة متنوعة" و"شريف ع.م 30 سنة عاطل، مقيم بمحافظة السويس، سبق اتهامه فى ثلاثة قضايا "سرقة ، تبديد" ومحكوم عليه فى قضيتين "تبديد ، ضرب " و"مدحت.ح.ر 21 سنة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، والمحكوم عليه فى قضيتين "تبديد " بالحبس ثلاث سنوات.

 وأكدت تحريات فرق البحث بتواجد المتهمان الأول والثانى بفيلا مستأجرة بمنطقة أبو تلات بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية وقطاع الأمن المركزى، ولدى وصول القوات واستشعار المتهمان بهم بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم على الفور بالمثل ولقيا مصرعهما، وبتفتيش المكان عثر على (رشاش جرينوف و3 شرائط طلقات لذات العيار  - 2 بندقية آلية - 22 خزينة آلية - 1860 طلقة مختلفة الأعيرة - 3 جربندية - 2 قيد حديدى بجنزير محلى الصنع - منجلة لضبط ناشنكاه السلاح الآلى - لاب توب - 4 هواتف محمولة )، كما أمكن ضبط المتهم الثالث أثناء قيادته السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ( ملاكى السويس ماركة هيونداى فيرنا ) بذات المنطقة بدائرة قسم أول العامرية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الأول والثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .


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