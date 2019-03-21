فيديو.. اللحظات الأولى لغرق عبارة فى نهر دجلة بالعراق

كتب هيثم سلامة

شهدت دولة العراق كارثة اليوم، حيث غرق ما يقرب من 100 شخص فى انقلاب عبّارة بنهر دجلة، بسبب الحمولة الزائدة.

وتداول رواد موقع تويتر، فيديو يرصد اللحظات الأولى من لغرق العبارة بمدينة الموصل فى العراق والتى على متنها النساء والأطفال حيث ينازعون الموت.

حييت سفحكي عن بعد فحييني

ماكنت اعلم بأن الموت يتانيني#غرق_عبارة_في_الموصل pic.twitter.com/lXVcVYtQe0 — عبدالله العبدي 🇹🇷 (@adlhi_alabdi) ٢١ مارس ٢٠١٩

وكانت قد أعلنت الداخلية العراقية ارتفاع عدد الوفيات فى انقلاب عبارة بنهر دجلة في الموصل إلى نحو 100.





يذكر أن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، قد أعلن الحداد العام في جميع أنحاء البلاد على ضحايا العبارة في الموصل.



