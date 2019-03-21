فيديو.. اللحظات الأولى لغرق عبارة فى نهر دجلة بالعراق

شهدت دولة العراق كارثة اليوم، حيث غرق ما يقرب من 100 شخص فى انقلاب عبّارة بنهر دجلة، بسبب الحمولة الزائدة.
وتداول رواد موقع تويتر، فيديو يرصد اللحظات الأولى من لغرق العبارة بمدينة الموصل فى العراق والتى على متنها النساء والأطفال حيث ينازعون الموت.
حييت سفحكي عن بعد فحييني— عبدالله العبدي 🇹🇷 (@adlhi_alabdi) ٢١ مارس ٢٠١٩
ماكنت اعلم بأن الموت يتانيني#غرق_عبارة_في_الموصل pic.twitter.com/lXVcVYtQe0
وكانت قد أعلنت الداخلية العراقية ارتفاع عدد الوفيات فى انقلاب عبارة بنهر دجلة في الموصل إلى نحو 100.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، قد أعلن الحداد العام في جميع أنحاء البلاد على ضحايا العبارة في الموصل.
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