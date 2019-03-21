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فيديو.. اللحظات الأولى لغرق عبارة فى نهر دجلة بالعراق

الخميس، 21 مارس 2019 11:15 م
فيديو.. اللحظات الأولى لغرق عبارة فى نهر دجلة بالعراق غرق العبارة بالموصل
كتب هيثم سلامة
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شهدت دولة العراق كارثة اليوم، حيث غرق ما يقرب من 100 شخص فى انقلاب عبّارة بنهر دجلة، بسبب الحمولة الزائدة.

وتداول رواد موقع تويتر، فيديو يرصد اللحظات الأولى من لغرق العبارة بمدينة الموصل فى العراق والتى على متنها النساء والأطفال حيث ينازعون الموت.

وكانت قد أعلنت الداخلية العراقية ارتفاع عدد الوفيات فى انقلاب عبارة بنهر دجلة في الموصل إلى نحو 100.

غرق العبارة فى الموصل (1)
 

يذكر أن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى،  قد أعلن الحداد العام في جميع أنحاء البلاد على ضحايا العبارة في الموصل.

غرق العبارة فى الموصل (2)
 

 

 

 

 

 

 


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