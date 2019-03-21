video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديوجراف.. تفاصيل خطة الحكومة لمنع الكاش والتحول نحو الشمول المالي

الخميس، 21 مارس 2019 01:23 م
فيديوجراف.. تفاصيل خطة الحكومة لمنع الكاش والتحول نحو الشمول المالي خطة الحكومة
إعداد – تامر إمام
إضافة تعليق

تخطط الحكومة المصرية ليكون مايو المقبل هو آخر موعد للتعاملات الكاش بين المواطنين والجهات الحكومية.

ونرصد الخطوات التي اتبعتها الحكومة من أجل التحول نحو الشمول المالي:

خلال عام 2009 تم إطلاق مبادرة صرف المعاشات حكوميا، والآن يقوم حوالي 8 ملايين مواطن بصرف المعاشات إلكترونيا.

 

4.5 مليون موظف حكومي يصرفون رواتبهم بشكل إلكتروني حتى الآن.

 

مطلع 2017 صدر قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية.

 

عام 2017 وقف إصدار الشيكات الورقية لدى الجهات الحكومية في مدفوعاتها للجهات الأخرى.

 

نهاية 2018 الإعلان عن إطلاق بطاقة ميزة، وهي أول بطاقة وطنية للمدفوعات الإلكترونية الموحدة.

 

مطلع يناير 2019 أحالت الحكومة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي إلى مجلس النواب.

 

بموجب موافقة البرلمان سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر، ليتم تطبيقها خلال عام واحد على أقصى تقدير.

 

القانون سيلزم جميع الجهات الحكومية بسداد مستحقات العاملين بطريقة غير نقدية.

 

القانون يلزم كافة الجهات الحكومية بإتاحة الفرصة للمواطنين للسداد غير النقدي دون تحمل أي تكلفة إضافية.

 


إضافة تعليق

الاقتصاد المصرى

الحكومه

الشمول المالى

تنميه الاقتصاد

المعاشات

الاصلاح الاقتصادى




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة