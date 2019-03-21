غدا.. قطع الكهرباء عن بعض مناطق مدينة المنصورة وثلاث قرى تابعة للمركز

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة كهرباء الدقهلية، عن قطع التيار الكهربائى غدا الجمعة، من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة صباحا، وذلك لقيام شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بإجراء الصيانة الدورية لمحولات ميت الصارم.

وأكد مسئولو قطاع جنوب الدقهلية بالشركة، قطع الكهرباء عن "شارع عبد السلام عارف" و"منطقة الاستاد" و "مجمع المحاكم"، و"مدينة السلام" و"منطقة مبارك" و"منطقة الهدى والنور"، وأجزاء من "سندوب والمجزر"، بالإضافة إلى قطع الكهرباء عن قرى "سللنت وتلبانة وميت على" التابعة لمركز المنصورة.