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عودة أكثر من 850 لاجئا إلى سوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية

الخميس، 21 مارس 2019 03:37 م
عودة أكثر من 850 لاجئا إلى سوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية اللاجئين السوريين
أ ش أ
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أعلن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة أن أكثر من 850 لاجئا عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمركز اليوم الخميس أن 866 لاجئا ، من بينهم 204 لاجئين (62 امرأة و104 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و662 شخصا (199 امرأة و338 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".وأضاف البيان أن 105 نازحا عادوا أيضا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا. 

وأشار إلى أن مؤسسة " قاديروف " الشيشانية الخيرية وزعن طنا واحدا من الخبز علي سكان مدينة حلب. وأوضح المركز في بيانه أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.9 هكتار من الألغام، حيث اكتشفت ودمرت 36 عبوة ناسفة.


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