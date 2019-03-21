عميد طب القناة: تطوير 10 مراكز طب أسرة بمنطقة القناة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

كشف الدكتور أسامة عنتر عميد طب القناة، خطة تطوير لـ10مراكز طب اسرة تابعة لجامعة القناة، وتقدم خدمات الرعاية الأساسية للمواطنين، بعد موافقة رئيس الجامعة على توفير الاعتمادات اللازمة والعاجلة لها، أستعدادا لدخولها منظومة التأمين الصحى الشامل، مشددا على أهمية طب الأسرة، وريادة الكلية والجامعة على مستوى العالم والشرق الأوسط، فى مجال طب الأسرة باعتباره أقدم قسم تأسس فى مصر عام 1979 ، بعد إنشاء كلية طب القناة بثلاثة سنوات، وأصبح مؤسسا لبرنامج الزمالة المصرية والعربية لطب الأسرة، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذى عقد الخميس بجامعة القناة بأحد الفنادق على ضفاف قناة السويس بالإسماعيلية.

وأعلن الدكتور مصلح عبد الرحمن رئيس مؤتمر طب الأسرة بجامعة قناة السويس، عن الإنتهاء من تدريب أول مجموعه طبية من الأطباء للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، التى تبدأ فى محافظة بورسعيد، وأنه تم توقيع بروتوكول بين الجامعة برعاية الدكتور طارق راشد رئيس الجامعة، والدكتور أسامة عنتر عميد طب القناة، وبين وزارة الصحة لتدريب كل العاملين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، التى اطلقها الرئيس السيسي بمحافظات القناة وسيناء خلال المرحلة القادمة، مطالبا بإنشاء خريطة معلوماتية حول علم طب الأسرة والبرامج التدريبية المتاحة بقسم طب الاسرة بجامعة القناة، بعد إعتمادها من رئيس الجامعة لتكون جاهزة للمساهمة فى التأمين الصحى الشامل فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقالت الدكتورة جميلة نصر رئيس شرفي المؤتمر، أن مصر نجحت فى تحقيق طفرة صحية بمشروع 100مليون صحة، الذى أطلقه الرئيس السيسي ووزيرة الصحة، وبلغ عدد الذين تم الكشف عليهم أكثر من 40مليون مواطن، ووصفت تلك المبادرة بأنها أعظم قرار فى تاريخ الصحة المصرية، بجانب قرار الرئيس مؤخرا، بالكشف الطبى على مليون أفريقي ضمن المبادرة، خلال مشاركته فى مؤتمر شباب أفريقيا والعرب بأسوان، وشددت على ما وصفته بالركيزة الأساسية لمنظومة التأمين الصحى الشامل وهى طب الأسرة.

وأوضح الدكتور أشرف القط مدير عام التأمين الصحى بالإسماعيلية، التعاون مع قسم طب الاسرة بجامعة القناة لتأهيل، وتدريب العاملين فى منظومة التأمين الصحى، فى جميع وحدات التأمين الصحى المشاركة فى تطبيق وتنفيذ القانون.

وطالب الدكتور سعيد الشربينى نقيب اطباء الإسماعيلية، وزارة الصحة، بدعم مراكز طب الاسرة بأعتبارها أهم معايير نجاح منظومة التأمين الصحى الجديد من خلال الدعم المالى والفنى والتكنولوجي وميكنة العمل بها.