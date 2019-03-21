عاطل إمبابة يرشد رجال المباحث عن مصدر حصوله على الأقراص المخدرة

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى عاطل تم القبض عليه لاتهامه بالاتجار بالأقراص المخدرة بإمبابة، باعترافاته أنه اعتاد ترويج الأقراص المخدرة على عملائه، وخاصة عقار الترامادول، حيث كان يتردد عليه بمحيط مسكنه عدد من المتعاطين.

وأضاف المتهم أنه يحصل على الأقراص المخدرة من عاطل يقيم بالجيزة، حيث يتولى ترويجها بمنطقة إمبابة، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بها، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم بتزويده بالمواد المخدرة.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة بمنطقة إمبابة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 240 قرصا مخدرا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.