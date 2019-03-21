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ضبط متهمين بسرقة متعلقات المواطنين فى طنطا

الخميس، 21 مارس 2019 04:36 م
ضبط متهمين بسرقة متعلقات المواطنين فى طنطا حبس -ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد يوسف الجندي رئيس المباحث، وإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط عاطل مسجل شقي خطر لقيامه بارتكاب 7 وقائع سرقات متعلقات مواطنين، من داخل السيارات، وصاحب محل موبيلات لاشتراكه  فى ارتكاب الوقائع.

وكانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قد توصلت لقيام كل من "رضا ا. م" 38 سنة مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، سبق ضبطه فى 5 قضايا "سرقة، مخدرات، هروب من السجن"، و"أحمد م. ا"- 35 سنة صاحب محل موبايلات مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات الخاص بهم بمدينة طنطا بأسلوب كسر زجاج السيارات.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات تم ضبـط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقات، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، بحوزة المتهم الثانى "عميل سيئ النية" وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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