ضبط سيدة توهم ضحاياها بإصابتها بحالة إغماء وتسرق مصوغاتهم فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن ضباط مكافحة السرقات النشل والنصب بمديرية أمن الإسكندرية من القاء القبض على سيدة لارتكابها جرائم سرقات المشغولات الذهبية من السيدات بشوارع المحافظة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المقدم محمد الشنديدي رئيس مكتب مكافحة السرقات "النشل والنصب" بالقبض على سيدة تستولي على المشغولات الذهبية من السيدات بالمحافظة.

كشفت تحريات ضباط مكافحة السرقات بقيام المدعوة " م . ر . م " بدون عمل مقيمة دائرة قسم الرمل ثان بمزاولة نشاطاً إجرامياً في سرقات المشغولات الذهبية بعد وهمهما انها في حالة اغماء ثم تستولي علي مشغولاتهم مستخدمه مقص لذلك و بتقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد جمال بادارة مكافحة النشل والنصب من ضبطها بمنطقة قسم شرطة المنتزة واعترفت خلال التحقيقات عن إرشادها عن 13 قطعة ذهبية من المسروقات تم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرض المتهمةعلي النيابة لتباشر التحقيق .