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الخميس، 21 مارس 2019 02:41 م
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ضبط ثلاثة عاطلين تخصصوا فى سرقة الماشية جنوب بنى سويف

الخميس، 21 مارس 2019 01:43 م
ضبط ثلاثة عاطلين تخصصوا فى سرقة الماشية جنوب بنى سويف حملة أمنية - أرشيفية
بني سويف أيمن لطفى
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ضبطت مباحث مركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، 3 عاطلين، لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة رؤوس الماشية .
 
وتلقى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، بلاغا من "رضا.ع" جزار، مقيم بمدينة الفشن، بسرقة عدد من رءوس الماشية من منزله بمنطقة البحر الأعظم بمدينة الفشن.
 
وبإخطار العميد مجدى لطفي رئيس مباحث فرع الجنوب، أمر بتشكيل فريق بحث يضم رئيس مباحث الفشن، والنقيبين عماد عرفة وعمرو حسونة معاونى المباحث، وتبين من التحريات، أن وراء واقعة السرقة تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين، هم "علاء .ع"، "حمدان. ش"، "محمد. ن"، يقيمون بمنطقة منشية ناصر بمدينة الفشن.
 
وبعد تقنين الاجراءات، ألقى القبض علي المتهمين، واعترفوا بإرتكاب الواقعة وغيرها، لمرورهم بضائقه مالية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
 
 
 

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