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صور.. وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية: تكثيف الحملات لمنع تجريف الأراضى

الخميس، 21 مارس 2019 03:00 ص
صور.. وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية: تكثيف الحملات لمنع تجريف الأراضى الدكتور السيد خليل
الإسماعيلية – جمال حراجى
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كشف الدكتور السيد خليل وكيل وزارعة الزراعة بالإسماعيلية، عن خطة المديرية فى مكافحة مرض الصدأ الأصفر والذى يصيب زراعات القمح، مؤكدا أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المديرية برئاسة المهندس محمود عبدالقادر مدير عام المكافحة للمرور على زراعات القمح بصورة يومية وبالمرور على زراعات القمح بناحية مركز القنطرة غرب، حيث تم اكتشاف إصابة بالصدأ الأصفر فى بدايتها خلال مرور الحملة بزمام جمعية البحيرة لمساحة 8 أفدنة و12 قيراطا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والعلاج فورا باستخدام مبيد تلت 100 بمعدل 25سم لكل 100لتر ماء، والموصى به فى التعامل مع هذه الحالة، وتم التنسيق الفورى بين إدارتى القنطرة غرب والمكافحة وكذلك شئون التعاون الزراعى بالإسماعيلية لتوفير المبيد اللازم.

5- بدء موسم زراعة القطن

زراعة القطن

وأشار الدكتور السيد خليل فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إلى أنة من منطلق من أن يكون القادم أفضل والدعوة إلى إعادة القطن المصرى لمكانته المتميزة كالسابق، وفتح أسواق تصديرية، وإعلان أسعار استرشادية، حيث تم الاستعداد لموسم القطن الجديد بتواجد جميع العاملين بجهاز المكافحة بكافة مستوياته بالحقول كل فى منطقة عمله مع ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة اللازمة لآلات المقاومة بجميع المراكز والتأكد من جاهزيتها والاهتمام بالمصائد بجميع أنواعها المختلفة والتأكد من اكتمالها (اتجاه – مستوى المياه – كبسولة – راية – شيت، وضرورة حث المزارعين على سرعة إزالة المحاصيل المختلفة بمناطق القطن (مكان زراعة القطن ) الإخلاء الفورى وإجراء عمليات الخدمة حتى تتم الزراعة فى الوقت المناسب.

وقال إنه يعتبر اختيار الموعد المناسب والصنف الذى سوف يزرع هو جيزة 94 مناسب لنوع التربة لمحافظة الإسماعيلية ذات الإنتاجية المرتفعة ثم الخدمة الجيدة للأرض، من أهم الطرق لزيادة المحصول وجودته، كما تم توفير التقاوى اللازمة للزراعة شيكارة 12 كيلو بسعر 150 جنيها والشيكارة 24 كيلو 300 جنيه لزراعة مساحة فدان، وكذالك تم توفير الأسمدة اللازمة، بمتوسط 7 بذور فى الجوره، ويتميز هذا الصنف أنه يلائم الأراضى الجديدة والمستصلحة والرملية ومبكر فى نضج وبالتالى اجهز لزراعة المحاصيل الشتوية واقل فى التكلفة المحصول وإنتاجيته تصل إلى 10 قناطير قطن، ومفيد جدا فى التصدير للأسواق الخارجية والمحلية كما أنة يتميز بالنعومة والجودة الأعلى وبالتالى يقلل نسبة الفاقد فى عملية التصنيع ورتبته عالية يعطى سعر أعلى وبالتالى تلبى احتياجات المزارع والتاجر والمصدر للأسواق الخارجية بمواصفاته الجيدة والمرغوبة.

 

1-وكيل وزارة الزراعة يتحدث لليوم السابع
 

 

2- الدكتور السيد خليل
 

 

3- مرض صدأ القمح
 

 

4- مدير المكافحة يفحص أحد حقول القمح
 

 


 

 


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