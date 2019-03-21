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صور.. وزيرات لكن أمهات.. سحر نصر ونبيلة مكرم سيدات وفقن بين العمل والمنزل

الخميس، 21 مارس 2019 05:08 م
صور.. وزيرات لكن أمهات.. سحر نصر ونبيلة مكرم سيدات وفقن بين العمل والمنزل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وحفيدتها لينا
كتب محمد رضا
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أثبتت المرأة كفاءتها فى جميع جوانب الحياة العملية والأسرية، سواء تلك السيدة التى تعمل مهنة بسيطة أو تلك التى تتقلد أرفع المناصب، فجميعهن وضعن أقدامهن على سلالم النجاح عن جدارة واستحقاق، ما يجعل كثيرا منهن قدوة لكثيرات ممن تبحثن عن صنع مجد لنفسها ولأسرتها وللمجتمع بشكل عام.

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لينا حفيدة الدكتورة سحر نصر تقبل جدتها

 

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الدكتور سحر نصر مع ابنتها وحفيدتها
 
وزيرات الحكومة المصرية الحالية، هن أبرز مثال يحتذى به للإشادة بنجاح المرأة العاملة التى تنجح فى التوفيق بين الإنجاز فى العمل والعطاء كأم وشقيقة وزوجة وجدة فى المنزل، لذا احتفت مجلة "7 أيام"، بـ 8 وزيرات ضمتهم الحكومة المصرية الحالية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، فى ألبوم صور وحوار نشرته تزامنًا مع مناسبة عيد الأم التى يحتفل بها العالم، اليوم الخميس، الموافق 21 مارس.
 

وأبرزت المجلة، صور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع ابنتها سارة، وحفيدتها لينا، فى مشهد ملىء بمشاعر الحنان وروابط الأمومة التى تجمعهن ببعض، كذلك جاءت صور مشابهة للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، التى ظهرت على صفحات المجلة، واقفة إلى جانب ابنيها، وتسيطر عليهما ابتسامة تعكس السعادة بداخلهم.

 

 
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الدكتور سحر نصر وابنتها سارة

 

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الدكتور سحر نصر مع حفيدتها لينا
 
 
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السفيرة نبيلة مكرم فى صورة أسرية مع أبنائها
 

 

 

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السفيرة نبيلة مكرم مع أبنائها

 


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