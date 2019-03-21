صور.. مدير العلاقات الخارجية بمعهد المحاسبين الإداريين الأمريكى يتحدث لطلاب "تجارة حلوان"

وائل ربيعى

استضافت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، فعاليات ندوة نقاشية عقدت تحت عنوان "أهمية الشهادات المهنية فى سوق العمل" بحضور البروفيسور ريتشى مالهورتا، مدير العلاقات الخارجية بمعهد المحاسبين الإداريين الأمريكى(IMA) لطلاب كلية التجارة عن أهمية الـ CMA شهادة المحاسب الإدارى المعتمد" ومجالات العمل بها والفرص المتاحة للمنح المقدمة من المعهد إلى الطلاب علما بأن الجولة تشمل جامعة حلوان والجامعة الأمريكية والألمانية.

وحرص البروفيسور ريتشى مالهورتا على الإجابة على كافة أسئلة الطلاب حول هذه الشهادة وكيفية الحصول عليها من خلال الربط بين سوق العمل والمؤهل الدراسى، مستخدما بعض الجمل التحفيزية التى جعلت الطلاب متحمسون لدراسة هذه الشهادة، متحدثا عن كيفية تطوير الطالب من ذاته لكى يصبح متميزا فى مجاله لأن النجاح فى مجال العمل الذى أصبح غير مقتصرا على المنهج الجامعى فقط بل يحتاج الطالب أن يطور من نفسه فى هذا المجال عن طريق دراسة الشهادات المهنية.

وأشار البروفيسور ريتشى مالهورتا إلى إعجابه بتنظيم واحترام طلاب كلية التجارة بجامعة حلوان وحرصهم على حضور الندوة والتقاط الصور التذكارية معه، حيث عقدت الندوة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، والدكتور نشأت الوكيل، القائم بعمل عميد الكلية، إلى جانب أكثر من 2000 شخصية بينهم طلاب حاليين وخريجين بجانب عدد من أساتذة الجامعات ومتخصصى علوم الإدارة وجمع من الإعلاميين.