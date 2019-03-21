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الخميس، 21 مارس 2019 07:20 م
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صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى طابا المركزى

الخميس، 21 مارس 2019 06:31 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى طابا المركزى جانب من الزيارة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم الخميس ، مستشفى طابا المركزى والذى بلغ قيمة تكلفته بعد أعمال التطوير 20 مليون جنيه، رافقه لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.

وتأتى زيارة محافظ جنوب سيناء للمستشفى للاطمئنان على سير الأوضاع وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذكرى الـ 30 لعودة طابا.

وأكد المحافظ ،  على أهمية وجود مستشفى متطورة بهذا الشكل فى منطقة سياحية مثل طابا لافتا أن هناك أجانب من جنسيات مختلفة تتوافد على المنطقة وهم حريصون على أن تكون هناك خدمات متوافرة لهم وخاصة فى مجال الخدمة الصحية.

 

مستشفى طابا المركزى (1)
مستشفى طابا المركزى (1)

 

مستشفى طابا المركزى (2)
مستشفى طابا المركزى (2)

 

مستشفى طابا المركزى (3)
مستشفى طابا المركزى (3)

 

مستشفى طابا المركزى (4)
مستشفى طابا المركزى (4)

 


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