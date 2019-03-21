صور.. سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتفقد سوق الثلاثين تمهيدا لإعادة تشغيله

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، جولة ميدانية بنطاق حى المنتزه أول، لمتابعة مستوى الخدمات من المرافق العامة وأعمال النظافة على أرض الواقع بحضور حمدى عبد العليم شامه رئيس الحي، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للخدمات وأعمال التطوير التى تتم على مستوى الأحياء.

وتفقد السكرتير المساعد سوق الثلاثين للوقوف على وضعه الحالى للبدء بإعادة تشغيله ونقل الباعة الجائلين إليه، كما تفقد أعمال التطوير الجارية أسفل كوبرى 45 الدولى حيث يتم العمل على تخصيص جزء به لإنشاء مشاتل، وتخصيص جزء آخر لإقامة موقف للسيارات وذلك لمنع تكرار أى تعديات مرة أخرى أسفل الكوبرى حفاظا على المظهر الحضارى والبيئى له.



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