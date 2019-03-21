video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 05:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتفقد سوق الثلاثين تمهيدا لإعادة تشغيله

الخميس، 21 مارس 2019 04:30 م
صور.. سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتفقد سوق الثلاثين تمهيدا لإعادة تشغيله جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أجرى اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، جولة ميدانية بنطاق حى المنتزه أول، لمتابعة مستوى الخدمات من المرافق العامة وأعمال النظافة على أرض الواقع بحضور حمدى عبد العليم شامه رئيس الحي، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للخدمات وأعمال التطوير التى تتم على مستوى الأحياء.

 

وتفقد السكرتير المساعد سوق الثلاثين للوقوف على وضعه الحالى للبدء بإعادة تشغيله ونقل الباعة الجائلين إليه، كما تفقد أعمال التطوير الجارية أسفل كوبرى 45 الدولى حيث يتم العمل على تخصيص جزء به لإنشاء مشاتل، وتخصيص جزء آخر لإقامة موقف للسيارات وذلك لمنع تكرار أى تعديات مرة أخرى أسفل الكوبرى حفاظا على المظهر الحضارى والبيئى له.

 

1B0BD3A6-57FB-4B68-A358-30DA7180D2B9
1B0BD3A6-57FB-4B68-A358-30DA7180D2B9

 

8E61CEFD-E6AA-47B5-A7AE-D55189092162
8E61CEFD-E6AA-47B5-A7AE-D55189092162

 

9108E027-A5E6-45AE-9A02-757DA1A80A9B
9108E027-A5E6-45AE-9A02-757DA1A80A9B

 

FDEAB8A6-628C-4ADE-92B8-5960EFB3FCBD
FDEAB8A6-628C-4ADE-92B8-5960EFB3FCBD

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع استمرار أعمال تطوير الطريق الزراعى

سكرتير عام مساعد الإسكندرية يتابع أعمال تطوير المداخل الرئيسيّة بالمحافظة

اخبار محافظات

مصر

الاسكندرية

سوق الثلاثين




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة