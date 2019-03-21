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صور.. الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى 85 عاما على أديبة عمرها 81 سنة

الخميس، 21 مارس 2019 11:03 م
صور.. الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى 85 عاما على أديبة عمرها 81 سنة حسين قدرى وعصمت صادق
كتب محمد السيد - تصوير ماهر اسكندر
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نظم عدد من الصحفيين مساء اليوم الخميس احتفالية بمناسبة زواج الكاتب الصحفى حسين قدرى رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق البالغ من العمر 85 عامًا، من حلم عمره الأديبة عصمت صادق البالغة من العمر 81 عامًا .

وأحى الحفل عدد من الشعراء والموسيقيين فيما أطلق عدد من الصحفيات الزغاريد .

حسين قدرى كاتب صحفى شغل منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق وعمل مراسلاً للمجلة فى واشنطن ولندن، تزوج من قبل ثلاثة ولكن توفوا جميعًا وجاءت الأديبة عصمت صادق الذى ظل محتفظًا بحبها لتكون الزوجة الرابعة له .

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (1)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (2)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (3)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (4)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (5)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (6)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (7)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (8)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (9)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (10)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (11)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (12)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (13)
الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (14)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (15)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (16)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (17)
 

 

الصحفيون يحتفلون بزواج حسين قدرى (18)
 

 


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