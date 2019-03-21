صحيفة السوابق تقرر مصير 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى حلوان

كتب كريم صبحى

يواصل رجال مباحث حلوان التحرى عن صحيفة سوابق حداد وعامل وعاطل ألقت قوة القبض عليهم متلبسين بالتنقيب عن الآثار فى أرضية عقار ملك احدهم بدائرة القيم.

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات نيابة حلوان، والذى تضمن حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق. بدأت القضية ببلاغ لقسم شرطة حلوان، يتهم شخصا بالحفر والتنقيب عن آثار فى أرضية عقار.

انتقل رجال المباحث إلى مسرح الواقعة وألقوا القبض على كل من "فؤاد. أ" حداد، و"على. س" عامل، و" محمد. س" عاطل أثناء تورطهم فى الحفر داخل أرضية العقار سكن المتهم الأول، وبالتدقيق لاحظوا وجود حفرة قطرها 1.5 متر وعمقها 15 مترا، وأدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.