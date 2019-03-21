شحن 2800 طن صودا كاوية وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس 28 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة PEARL-T و التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 99 متراً والغاطس 5 متراً وذلك لشحن 2800 طن صودا كاوية بالميناء.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
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