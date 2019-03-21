شحن 2800 طن صودا كاوية وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس 28 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة PEARL-T و التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 99 متراً والغاطس 5 متراً وذلك لشحن 2800 طن صودا كاوية بالميناء.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.