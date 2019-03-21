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شحن 2800 طن صودا كاوية وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس، 21 مارس 2019 10:26 ص
شحن 2800 طن صودا كاوية وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس 28 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
 
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وهى السفينة PEARL-T و التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 99 متراً  والغاطس 5 متراً وذلك لشحن 2800 طن صودا كاوية بالميناء.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 

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