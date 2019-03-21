شاهد فى دقيقة.. التجارة الخارجية × 12 شهرا = 109.6 مليار دولار

كتبت هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أحدث نشراته السنوية حول حركة التجارة الخارجية لمصر، والخاصة بعام 2018، ووفقاً للنشرة الإحصائية يقدم "اليوم السابع" أهم 10 أرقام عن حجم التصدير والاستيراد الذى قامت به الدولة على مدار العام الماضى مع أكثر من 37 دولة بالعالم.

109.6 مليار دولار إجمالى حجم التجارة الخارجية

16.8 مليار دولار زيادة فى النشاط التجارى الخارجى لمصر مقارنة بـ 2017

29.2 مليار دولار حجم الصادرات المصرية بزيادة 2.9 مليار دولار عن 2017

80.4 مليار دولار حجم واردات مصر بزيادة 13.9 مليار دولار عن 2017

51.2 مليار دولار،حجم العجز فى الميزان التجارى خلال 2018

2.8 مليار دولار حجم الصادرات البترولية لمصر مقابل 5.9 مليار دولار واردات

9.4 مليار دولار حجم صادرات مصر للدول العربية

12.9 مليار دولار حجم الواردات المصرية من الدول العربية

تركيا وإسبانيا وأمريكا والإمارات والسعودية أكبر 5 دول مستوردة من مصر بقيمة 8.4 مليار دولار

الصين وأمريكا والسعودية وإيطاليا وروسيا أكبر 5 دول مصدرة لمصر بقيمة 30.7 مليار دولار