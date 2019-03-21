سكرتير عام الوادى الجديد يتفقد أعمال تطوير مجمع التمور بالخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء أشرف مصطفى ، سكرتير عام المحافظة ورئيس مجلس إدارة مجمع التمور، اليوم الخميس ، أعمال تطوير ورفع كفاءة المجمع والتى تتم بمنحة إمارتية من جائزة خليفة للتمور بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.

وشدد مصطفى ، على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير وذلك إستعدادا لتسلم المعدات والآلات الحديثة خلال الفترة المقبلة وبدء العمل بالمجمع، مشيرا إلى أن المجمع سيشهد طفرة فى مجال إنتاج وتصنيع التمور.

على جانب آخر، أعلن كمال إبراهيم ، رئيس مركز ومدينة الداخلة، انه بناءا على توجيهات اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد ، بالتوسع فى زراعة النخيل، بدأت الوحدة المحلية لقرى عزب القصر فى مبادرة زراعة 200 نخلة بمدخل القرية وبالمزرعة التابعة للوحدة المحلية بالقرية تمهيدا للتوسع فى زراعة النخيل بنطاق دائرة القرية والقرى المجاورة.

ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة والسكان، عن فحص وعلاج 404 مواطنًا فى قافلة طبية لأهالى قرية "جدة" فى مركز باريس.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، السيدة على مشرف ، فى بيان لها ، أنه تم تنظيم القافلة الطبية لخدمة سكان القرية بمركز باريس حيث قدمت القافلة خدماتها فى 8 تخصصات طبية ( باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد- عظام – أسنان- مسالك بولية – جلدية).

وأضافت مشرف، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة.

وأشارت إلى، أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.

وأكدت وكيل الصحة ، أن المديرية ستواصل تنظيم القوافل الطبية بمراكز ومدن المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الإقليم تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، وبإشراف نائب المحافظ حنان مجدي.



تطوير مجمع التمور بالخارجة