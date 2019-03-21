سفر وعودة 1231 مصريا وليبيا و 311 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1231 مصريا وليبيا و 311 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 774 إلى الجانب الليبي، بينهم 234مصريا و540 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 457 بينهم 334 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 123 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 179 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 137 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.