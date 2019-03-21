video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سائق يطعن زميله بمطواة بسبب تحميل الركاب بموقف سيارات كفر الدوار

الخميس، 21 مارس 2019 11:07 ص
سائق يطعن زميله بمطواة بسبب تحميل الركاب بموقف سيارات كفر الدوار اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
أصيب سائق بجروح طعنية نافذة على أيدى زميله، خلال مشاجرة بسبب اختلافهما على تحميل الركاب بموقف سيارات كفر الدوار.
 
وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام بوصول "أ.م.ا" 20 سنة، سائق مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر، وتم استئصال الطحال وجرح سطحى بالرأس.
 
وبسؤال المصاب، اتهم"م.س.ف" 18 سنة، سائق، بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته، وإحداث إصابته لخلاف بينهما على أولوية تحميل الركاب بسياراتهما بالموقف.
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية.
 
وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابه العامة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمركز بدر بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

كفرالدوار

حوادث البحيرة

امن البحيرة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة