سائق يطعن زميله بمطواة بسبب تحميل الركاب بموقف سيارات كفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

أصيب سائق بجروح طعنية نافذة على أيدى زميله، خلال مشاجرة بسبب اختلافهما على تحميل الركاب بموقف سيارات كفر الدوار.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام بوصول "أ.م.ا" 20 سنة، سائق مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر، وتم استئصال الطحال وجرح سطحى بالرأس.

وبسؤال المصاب، اتهم"م.س.ف" 18 سنة، سائق، بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته، وإحداث إصابته لخلاف بينهما على أولوية تحميل الركاب بسياراتهما بالموقف.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه، وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية.

وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابه العامة.