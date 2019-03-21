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رئيس مياه الشرب بدمياط :انطلاق الأسبوع المائى فى كفر سعد غدا

الخميس، 21 مارس 2019 09:06 م
رئيس مياه الشرب بدمياط :انطلاق الأسبوع المائى فى كفر سعد غدا ترشيد المياه - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ، لإطلاق فعاليات الأسبوع المائى بقريه المهندسين مركز كفر سعد غدا الجمعة ولمدة أسبوع. 
 
يأتى ذلك بعد إتمام الإجراءات التنسيقية مع كافة الجهات المشاركة فى الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق" تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة دمياط وبمشاركة (وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، جهاز شئون البيئة، وزارة الأوقاف، الأزهر، الكنيسة، قصور الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة الموارد المائية والرى ).
 
وقال، مهندس محمد بدوى عسل  ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط فى تصريح لـ " اليوم السابع " ، إن انطلاق فعاليات الأسبوع المائى يأتى فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه ضمانا لدوامها والحفاظ عليها، باعتبارها أولى مفاتيح النهوض بالمجتمع، وتوجيه تلك الفعاليات فى القرى المستهدفة لتعميق وتعزيز الوعى بأهمية المياه.
 
وأشارعسل ،  إلى انطلاق فعاليات الأسبوع المائى هذا العام بقرية المهندسين– مركز  كفر سعد، تحقيقا لرسالة الشركة في التواصل المباشر مع الفئات المختلفة بالمدراس، المستشفيات، المساجد، الكنائس، مراكز الشباب ، مؤكدا أن الأسبوع المائى يحتوي على عدة أنشطة توعوية تشمل: "أنشطة رياضية للشباب، ورش سباكة للسيدات، حملات طرق أبواب، استطلاعات رأي للمواطنين، ندوات، مركز خدمة عملاء متنقل، سيارة معمل مزودة بأحدث الأجهزة، رحلات تعريفية لطلاب المدارس لمحطات المياه، ندوات تثقيفية بدور العبادة الإسلامية والمسيحية؛ لتوعية أبناء القرية بقضايا المياه وكيفية الحفاظ على المياه المهدرة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانًا للمواطنين".
 
 
 
 

 

 


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