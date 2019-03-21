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رئيس الوزراء العراقى يزور القاهرة الأسبوع المقبل

الخميس، 21 مارس 2019 01:02 م
رئيس الوزراء العراقى يزور القاهرة الأسبوع المقبل رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
كتب : أحمد جمعة
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يزور رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، الأسبوع المقبل، القاهرة، وذلك فى أول زيارة له منذ توليه منصبه للقاء عدد من المسئولين المصريين.

 

وقال مصدر فى مجلس الوزراء العراقى لـ"اليوم السابع"، إن عبد المهدى سيصل القاهرة يوم السبت المقبل، مؤكدا أن الزيارة تهدف لتعزيز التعاون بين القاهرة وبغداد وبحث سبل التعاون فى عدة مجالات أبرزها مكافحة الإرهاب.

 

كان رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، قد استقبل مطلع فبراير الماضى، مبعوث الرئيس عبدالفتاح السيسي، سفير مصر فى بغداد علاء موسى، والذى نقل دعوة رسمية من الرئيس السيسى لرئيس مجلس الوزراء لزيارة جمهورية مصر العربية، ووعد عبد المهدى بتلبية الدعوة بأقرب وقت ممكن .

 

وقال المكتب الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى فى بيان صحفى - حصل اليوم السابع على نسخة منه - 7 فبراير الماضى، أنه جرى استعراض العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها فى جميع المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع فى المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

 

وأعرب عبدالمهدى عن شكره للقيادة المصرية وموقفها الداعم للعراق واعتزازه بالعلاقات الأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعه لزيادة التعاون فى المجالات كافة.


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