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رئيس البرلمان: هدف الحوار المجتمعى الوصول لصياغة منضبطة للتعديلات الدستورية

الخميس، 21 مارس 2019 02:43 م
رئيس البرلمان: هدف الحوار المجتمعى الوصول لصياغة منضبطة للتعديلات الدستورية على عبد العال
نور على
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قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إننا حتى الآن لم ننته من صياغة النصوص الدستورية المقترح تعديلها، لافتا إلى أن الهدف من الحوار المجتمعى الذى نجريه بشأن التعديلات الدستورية، هو الوصول الى صياغات منضبطة للنصوص الدستورية.

 

جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، التى تعقدها اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاة.

 

وكان المستشار أحمد محمود شعبان بمحكمة القاهرة الابتدائية تساءل عن طبيعة اختصاص المجلس الأعلى للهيئات القضائية وتشكيله، وأيد ضرورة النص على أن تكون موازنة الجهات والهيئات القضائية مستقلة.

 

 

 


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