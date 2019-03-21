رئيس البرلمان: نستمع لكل الفئات حول التعديلات الدستورية ولم نصل لصياغة نهائية

كتب محمد مجدى السيسى - تصوير خالد مشعل

قال الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، إن جميع الفئات المختلفة أبدت رأيها فى التعديلات، وإن البرلمان لا يجرى حواراً بمساحات ضيقة كما أثارت عدد من القنوات المشبوهة، مضيفاً، : "الجميع حضر داخل هذة القاعة، سواء بالموافقة أو الاعتراض أو التحفظ، ولا يزال الحوار مفتوحاً، ولنا لقاءات مع الشباب والسياسيين".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعى المنعقدة الآن بالبرلمان حول التعديلات الدستورية، أن البرلمان يدون كافة الملاحظات، وأن التعديلات لن تمر من هذا المجلس فقط، ولكن لابد أن يوافق عليها الشعب، متابعاً، : "هذة الاقتراحات لم تصل إلى مرحلة إلى الصياغة النهائية" ، مشددا فى نهائة حديثه، على أن الباب مفتوح للاستماع إلى كل الملاحظات، وأن هذه اللحظة لا توجد هناك صياغات نهائية.















































































































