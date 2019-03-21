دواوين الوزارات.. "التعليم": المواد غير الأساسية بأولى ثانوى لن يمتحنها الطلاب على التابلت

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

التضامن تنظم صالون ثقافى لإزالة وصمة مرض الإدمان للمتعافين بحضور الحبيب الجفرى

التضامن تتعامل مع 9043 مشرداً وطفل بلا مأوى

وزارة التموين:

التموين تحظر على محطات الغاز تموين السيارات غير المجهزة طبقا للمواصفات

التموين: توفير منتجات اللحوم وصرف 80% من مقررات شهر مارس حتى الآن

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نستبدل غير المستحقين للدعم بمحدودى الدخل

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: فتح باب التنقلات للمعلمين بين المحافظات والإدارات التعليمية آخر إبريل

وزير التعليم يوضح طبيعة التصحيح الإلكترونى: مافيا الدروس تروج كلامًا غير صحيح

"التعليم" تؤكد: المواد غير الأساسية بأولى ثانوى لن يمتحنها الطلاب على التابلت

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ 71 ألف مواطن خلال 20 يوماً

وزارة الصحة تبدأ بنفسها.. فحص 7 مستشفيات نفسية للكشف عن مدمنى المخدرات.. منن عبد المقصود : تشغيل معامل 18 منشأة طبية بالجمهورية لفحص 30 ألف موظف شهريا.. ومحاضر إثبات حالة للمتعاطين.. والحملات مفاجئة على المصالح

وزارة الزراعة:

صور.. وزير الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع تمهيدا لافتتاحه غدا الخميس

"الفاو" و"الزراعة" يضعان سيناريوهات مستقبلية لنظم الإنتاج الحيوانى فى مصر

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: قبول طلبات 98 فرصة عمل بدمياط برواتب تصل لـ 3000 جنيه

وزارة الهجرة :

وزيرة الهجرة تهنئ معلمتها "سير بولين" بعيد الأم وتقضى يوما معها بالزى المدرسى.. صور

الدولة لا تنسى أبناءها.. وزيرة الهجرة تطير فى جولة مكوكية للاطمئنان على المصابين المصريين بحادث نيوزيلندا الإرهابى.. نبيلة مكرم تكشف لـ"اليوم السابع" رسائلها للمصريين بالخارج.. وتؤكد: "رايحه أساند الأم والزوجة"

وزيرة الهجرة تغادر إلى نيوزيلندا للاطمئنان على أسر الشهداء بحادث المسجدين

وزارة الأوقاف:

الأوقاف: بناء مسجد جامع عوضا عن أى زاوية يتم إزالتها للصالح العام

وزير الأوقاف: يجب إلغاء رخص قيادة المتعاطين والمدمنين حفاظا على سلامة المجتمع

وزارة النقل

صور.. السكة الحديد تبدأ تشغيل سيارات جولف بمحطة مصر لنقل كبار السن مجانا ‎