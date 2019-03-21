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حالة الطقس اليوم الخميس 21/3/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 21 مارس 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 21/3/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً إلى معتدل، مع تكاثر السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة بعد الظهر، يتخللها بعض السحب الركامية مع احتمال تساقط أمطار خفيفة، تكون على شكل زخات رعدية شرق المملكة، وتكون الرياح صباحاً جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: الرياح : شمالية شرقية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-20سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية

ليلاً: يستمر الطقس مائلاً إلى البرودة في عموم المناطق، وبارداً في السهول الشرقية، ويستمر تأثر بعض المناطق المحدودة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يحتمل تساقط أمطار خفيفة بشكل محدود وعشوائي خاصة في مناطق البادية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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