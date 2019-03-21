جمعية إيطالية تنظم مؤتمر عن مصر بعنوان "حيث بدأ كل شئ"

كتبت فاطمة شوقى

تنظم جمعية "سكولا إيطاليكا" الإيطالية مؤتمرا للدراسات العامة حول مصر القديمة بعنوان "مصر..حيث بدأ كل شئ" برعاية بلدية رندى وبلدية كاسترولبيرو، وذلك فى 24 مارس الجارى، بمشاركة العديد من أساتذة الجامعات من جميع أنحاء العالم.

ووفقا لموقع "كيكوسينزا"الإيطالى فإن الجمعية ترى أن مصر القديمة، سر الحضارة، ولها تاريخ يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف سنة، وهى فترة تتجاوز بكثير أى حضارة أخرى، هذا بالإضافة إلى سحر مصر القديمة الفريدة من نوعها التى لا تزال حتى الآن تجتذب اهتمام صفوف علماء الآثار وجماهير الزائرين.

وسيتم مناقشة أيضا الرياضيات والتكنولوجيا عند قدماء المصرى، ومدى تأثر مصر القديمة فى القارة القديمة سواء على المجتمع أو القانون، كما سيتم التحدث عن السحر والدين فى مصر القديمة.

وأشار الموقع إلى أنه من المقرر افتتاح أعمال المؤتمر فى وجود مندوب من الولايات المتحدة، يسامور فلوريس بينا، ومن إسبانيا، فيلاتا دى أندورا.