video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جمعية إيطالية تنظم مؤتمر عن مصر بعنوان "حيث بدأ كل شئ"

الخميس، 21 مارس 2019 10:45 ص
جمعية إيطالية تنظم مؤتمر عن مصر بعنوان "حيث بدأ كل شئ" مصر القديمة
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

تنظم جمعية "سكولا إيطاليكا" الإيطالية مؤتمرا للدراسات العامة حول مصر القديمة بعنوان "مصر..حيث بدأ كل شئ" برعاية بلدية رندى وبلدية كاسترولبيرو، وذلك فى 24 مارس الجارى، بمشاركة العديد من أساتذة الجامعات من جميع أنحاء العالم.

 

ووفقا لموقع "كيكوسينزا"الإيطالى فإن الجمعية ترى أن مصر القديمة، سر الحضارة، ولها تاريخ يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف سنة، وهى فترة تتجاوز بكثير أى حضارة أخرى، هذا بالإضافة إلى سحر مصر القديمة الفريدة من نوعها التى لا تزال حتى الآن تجتذب اهتمام صفوف علماء الآثار وجماهير الزائرين.

 

وسيتم مناقشة أيضا الرياضيات والتكنولوجيا عند قدماء المصرى، ومدى تأثر مصر القديمة فى القارة القديمة سواء على المجتمع أو القانون، كما سيتم التحدث عن السحر والدين فى مصر القديمة.

 

وأشار الموقع إلى أنه من المقرر افتتاح أعمال المؤتمر فى وجود مندوب من الولايات المتحدة، يسامور فلوريس بينا، ومن إسبانيا، فيلاتا دى أندورا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة مصر القديمة تقرر حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية آلية

مصر

الحضارة

مصر القديمة

مصر الفرعونية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة