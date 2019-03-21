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الخميس، 21 مارس 2019 11:39 م
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تنفيذ 1271 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام فى الإسماعيلية

الخميس، 21 مارس 2019 10:25 م
تنفيذ 1271 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات  اللواء محمد على حسين، مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1271 حكمًا متنوعًا منها 889حكمًا جزئيا  و43 حكم مستأنف و289 حكم غرامات و47 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 
 
 

 

 


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