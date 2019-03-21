تكريم الأمهات المسنات احتفالاً بعيد الأم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت إدارة السياحة بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، احتفالية لتكريم الأمهات المسنات فى الاحتفال بعيد الأم، اليوم الخميس، بحديقة صنعاء.

وشهد الاحتفال، المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، نائباً عن محافظ كفرالشيخ، لتكريم 20 من الأمهات المثاليات المسنات، وهن "الأم المثالية فاطمة الزهراء مصطفى كامل المنوفى، اعتماد غازى محمد الرفاعى، فاتن فتحى محمد السملاوى، نوال فتحى زيدان، انتصار عبد العزيز الماوى، سميرة حسن إبراهيم سلام هانم أمين محمد العسيلى، فوزية أبو اليزيد نايل، آمال عبد السلام محمد إسماعيل، سهام سعد الدين حنفى، سمية محمد أحمد سمره، بسيونية سلامة سيد أحمد، منال الموافى محمد السعيد، فهيمة على كامل الحايس، أمينة على بسيونى غنيم، نادية أنور مجاهد، سيدة الشربينى يوسف الغرباوى، سوزان عبد اللطيف محمود، ماجدة عبد الحميد غازى، سوسن محمود محمد المزين"، وذلك بحضور الدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة، وعدد من القيادات التنفيذية.



وشهدت مدينة قلين فاعليات مبادرة "أنتى منتجة" بقلين ، لتدريب السيدات على اختيار المشروعات وعمل دراسة الجدوى ونشر ثقافة العمل الحر، وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وذلك بحضور منى أحمد حسين، مدير وحدة تكافؤ الفرص "شئون المرأة" بالديوان العام، وحسين عمر، مسئول الخدمات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمود نوار، سكرتير عام مجلس مدينة قلين.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم إطلاق مبادرة "أنتى منتجة" اعتباراً من أول فبراير بمراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، لتدريب السيدات على اختيار المشروعات وعمل دراسة الجدوى ونشر ثقافة العمل الحر، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإدارة مشروعك بالديوان العام، وصندوق التنمية المحلية للإقراض بالمحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعى وجمعيات المجتمع المدنى، والوحدات المحلية لمجالس ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن التدريب تناول نشر ثقافة العمل الحر وذلك لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة وذلك فى اطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة للسيدات والفتيات وتم توضيح مجموعة نماذج لمشروعات ودراسات الجدوى الخاصة بها وإمكانية التمويل من خلال جهات الإقراض المشاركة فى المبادرة، وتم تسجيل بيانات بعض الفتيات الرغبات فى حضور تدريب "ابدأ مشروعك"، وتدريب لتعلم حرفة الخياطة.