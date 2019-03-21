video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تفشى وباء الإيبولا بمدينة أخرى يقطنها مليون نسمة بالكونغو الديمقراطية

الخميس، 21 مارس 2019 07:10 ص
تفشى وباء الإيبولا بمدينة أخرى يقطنها مليون نسمة بالكونغو الديمقراطية الإيبولا
رويترز
إضافة تعليق

أكدت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة إصابة بالإيبولا في مدينة أخرى يقطنها قرابة مليون نسمة.

وبونيا هي ثاني أكبر مدينة في شرق الكونغو تتأكد بها حالة إصابة بالإيبولا خلال التفشي الحالي والذي أُعلن عنه في أغسطس الماضي ومن المعتقد بأنه أودى بحياة 610 أشخاص وأصاب 370 آخرين حتى الآن.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن التفشي الحالي يتركز في منطقتين وقد يتم وقفه بحلول سبتمبر ،غير أن ضعف الأمن في شرق البلاد بسبب انتشار الميليشيات المسلحة ومقاومة التجمعات السكنية للأطقم الصحية من الأمور التي لا تزال تعرقل جهود التصدي للمرض.

وقالت وزارة الصحة في نشرة يومية إن الحالة المؤكدة في بونيا هي لطفل عمره ستة شهور وإن والديه بخير فيما يبدو ،وأضافت أن تحقيقات تجري لتحديد كيف أصيب الطفل.

وشهدت مدينتا بوتيمبو وهي أكبر سكانا بعض الشيء من بونيا وبيني وهي أصغر قليلا حالات إصابة بالإيبولا.

وهذا ثاني أكثر تفش للإيبولا فتكا في التاريخ بعد الوباء الذي انتشر بين عامي 2013 و2016 في غرب أفريقيا ويعتقد بأنه أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص.

وتعرضت خمسة مراكز لعلاج الإيبولا لهجمات على أيدي مسلحين أحيانا منذ الشهر الماضي.

ودفع العنف منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الفرنسية لتعليق أنشطتها في بؤرة تفشي الإيبولا الشهر الماضي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعادة فتح مركز لعلاج الإيبولا فى الكونغو بعد تعرضه لهجوم

أطباء بلا حدود توقف عملها فى بؤرة تفشى الإيبولا بالكونغو بعد هجومين

منظمة الهجرة: نفاذ التمويل يهدد جهودنا فى مواجهة تفشى الإيبولا

الإيبولا

الكونغو الديمقراطية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة