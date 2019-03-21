تراجع الريال السعودى بمستهل التعاملات الصباحية الخميس 21-3-2019

كتبت- أمنية جلال

تراجع سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21-3-2019، ليسجل 4.59 جنيه للشراء، و 4.62 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال اليوم الخميس أمام الجنيه المصرى كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.59 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.59 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.59 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.58 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.57 جنيه للشراء

4.61 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.56 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك عودة

4.56 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع.