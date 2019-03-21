تحرير 998مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 998 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 477مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و31 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و28مخالفة انتظار خاطئ وحجز9 سيارات و56 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو16 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 10 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 14 مخالفة بيئة و 103 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 13 مخالفة خط السير و15 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و11 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 15 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 17 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 31مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و19 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 3سيارات متروكة و26 مخالفة إزالة فاميه وتحرير25 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و24 مخالفة مواقف عشوائية و12 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير30 مخالفة زيادة التعريفة المقررة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.