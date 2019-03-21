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تحرير 1123 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 21 مارس 2019 08:42 ص
تحرير 1123 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملات مرورية - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور لتسيير السيولة المرورية، أسفرت عن تحرير 1123 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 10 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 40 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 12 شقة مفروشة و13 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين عدا شخصين منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم ضبط 8 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.


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