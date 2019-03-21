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تباين أسعار العملات فى التعاملات الصباحية الخميس 21-3-2019

الخميس، 21 مارس 2019 10:07 ص
تباين أسعار العملات فى التعاملات الصباحية الخميس 21-3-2019 عملات - صورة أرشيفية
كتبت – أمنية جلال
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تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21-3-2019، حيث استقر سعر الدولار بعد انخفاض على مدار الأسبوع، فى حين ارتفع سعر اليورو.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، حيث سجلت سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.25 جنيه للشراء، 17.35 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.23 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.23 جنيه للشراء

17.33 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.24 جنيه للشراء

17.34 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى العربى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.68 جنيه للشراء، 19.84 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى تراجعا أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 22.74 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.59 جنيه للشراء، و 4.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى تراجعا أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 56.83 جنيه للشراء 57.22 جنيه للبيع.


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