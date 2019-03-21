بعد قليل.. استكمال نظر الدعوى المطالبة بتجريد "مرسى" من النياشين والأوسمة

كتب أحمد عبد الهادى

تواصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة من الرئيس المعزول محمد مرسى.

وكانت المحكمة أجلت نظر الدعوى إلى اليوم لتقديم صور ضوئية من الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد محمد مرسى.

وطالبت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامى، بسحب جميع النياشين والأوسمة التى حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسى، لانعدام صفته فى الحصول عليها حيث لم يقدم أى خدمة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر، حتى يمنح نفسه تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط من الدولة.