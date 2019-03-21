برنامج للوطنية لمكافحة الفساد لتدريب ضباط أفارقة على مواجهة الاتجار بالبشر

كتب محمد أبو ضيف

عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، برنامجا تدريبيا للضباط الوافدين الأفارقة للتعريف بالمهام والاختصاصات التي تباشرها هيئة الرقابة الإدارية المصرية في مجال مكافحة الفساد وسبل مكافحته.





جاء ذلك انطلاقاً من ما توليه مصر بتوجيه من رئيس الجمهورية بالاهتمام المستمر للقارة السمراء، ودعم قدرات الدول الافريقية في كافة المجالات، وفى اطار التعاون الفعال والمثمر بين الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة تدريب القوات المسلحة .





وعقد البرنامج التدريبي للضباط الوافدين بمقر الاكاديمية، وذلك في مجال مكافحة الفساد والحد منه وابرز ملامح الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 وعرض أبرز القضايا التي نفذتها الهيئة في مجال الاتجار بالبشر، نظرا للانتشار المتنامى لهذه الجريمة، خاصة إنها تعتبر من الجرائم العابرة للحدود وتعتمد على التشكيلات الاجرامية المنظمة.



