video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 09:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

برنامج للوطنية لمكافحة الفساد لتدريب ضباط أفارقة على مواجهة الاتجار بالبشر

الخميس، 21 مارس 2019 08:30 م
برنامج للوطنية لمكافحة الفساد لتدريب ضباط أفارقة على مواجهة الاتجار بالبشر المشاركين فى البرنامج التدريبي
كتب محمد أبو ضيف
إضافة تعليق

عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، برنامجا تدريبيا للضباط الوافدين الأفارقة للتعريف بالمهام والاختصاصات التي تباشرها هيئة الرقابة الإدارية المصرية في مجال مكافحة الفساد وسبل مكافحته.

1
 

جاء ذلك انطلاقاً من ما توليه مصر بتوجيه من رئيس الجمهورية بالاهتمام المستمر للقارة السمراء، ودعم قدرات الدول الافريقية في كافة المجالات، وفى اطار التعاون الفعال والمثمر بين الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة تدريب القوات المسلحة .

3
 

وعقد البرنامج التدريبي للضباط الوافدين بمقر الاكاديمية، وذلك في مجال مكافحة الفساد والحد منه وابرز ملامح الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 وعرض أبرز القضايا التي نفذتها الهيئة في مجال الاتجار بالبشر، نظرا للانتشار المتنامى لهذه الجريمة، خاصة إنها تعتبر من الجرائم العابرة للحدود وتعتمد على التشكيلات الاجرامية المنظمة.

2
 
وأعرب الحاضرون عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال ولِما تم تقديمه من خبرات علمية وعملية في مجال التعريف بالفساد وسبل مكافحته واضافة العديد من المعارف اللازمة اليهم في هذا المجال .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرقابة الإدارية تضبط عددا من منتحلى صفة مسئولين حكومين للنصب على المواطنين

رئيس الرقابة المالية يمد فترة تعيين مجلس إدارة صندوق تأمين نقابة التجاريين

الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

برنامج تدريبي للضباط الافارقة

اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية

مكافحة الفساد

افريقيا

القارة السمراء




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة