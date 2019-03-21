انطلاق اجتماعات التحضير لمعرض print 4 ونمو قطاع الطباعة بمصر 13% سنوياً

رسالة ميلانو - إسلام سعيد

انطلقت فى مدينة ميلانو الإيطالية ، اليوم الخميس، الاجتماعات التحضيرية لمعرض print 4 all نسخة 2021 بمشاركة ممثلين لعدة دول أوروبية و3 دول عربية هى المغرب وفلسطين ومصر.

ويعد معرض print4all المتخصص فى شئون الطباعة والتكنولوجيا الحديثة فى مجالات الطباعة بكل أنواعها، هو المعرض الأضخم على مستوى العالم من حيث عدد الدول المشاركة، حيث شارك فى آخر نسخة للمعرض فى مايو 2018 أكثر من 65 دولة وقرابة 3501 عارض من كافة دول العالم.

وقال الدكتور جورج نوبار ، عميد كلية فنون تطبيقية السابق بجامعة حلوان، وأحد المشاركين فى النسخة السابقة للمعرض، إن هناك نمو 13% فى صناعة الطباعة بمصر بشكل سنوى، وفى مجال البلاستيك بلغ نموه فى مصر 10% سنوياً.

وأضاف جوروج لـ " اليوم السابع" أن الطباعة هى الصناعة الوحيدة التى تخدم جميع الصناعات الأخرى فى مصر، فلا يوجد صناعة يمكن أن تستغنى عن الطباعة، لأنها تمثل حوالى 10% من التصدير غير المباشر فكل القطاعات التصديرية تعتمد عليها حيث يتم تغليفها وطباعتها.

وأشار جوروج - وهو متخصص بمجال الطباعة وعضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات - إلى أن مستقبل الطباعة والتغليف يشهد تقليل سمك الخامات ليكون أكثر إنتاجية واقتصادية ويسهل عملية التوزيع والشحن، لافتا إلى الاتجاه العالمى لاستخدام مواد تصنيع لأغلفة المنتجات صديقة للبيئة.