انتخاب أول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين الثلاثاء المقبل

كتب هانى الحوتى

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الثلاثاء، الموافق 26 مارس الجارى، فى تمام الساعة العاشرة صباحا لإجراء انتخابات مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، وذلك بمقر الاتحاد المصرى للتأمين بالدقى، وعلى أن تجرى تلك الانتخابات على النحو الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة الصندوق المذكور.

ويخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، عاطف سعيد الزيبق، أيمن حامد قنديل عن الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة، وكلا من عبد الرؤوف أحمد قطب، وهمام محمد همام، أحمد حسن درويش عن الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ومن المقرر، وفقا للقرار المنظم لقواعد الترشح لصندوق ضمان حملة الوثائق، أن ينشر تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح، وذلك فى جريدة يومية واسعة الانتشار على نفقة الصندوق، كما يعلن على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق.

وتتولى لجنة يشكلها رئيس هيئة الرقابة المالية، فحص طلبات الترشح فى اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لقبول الطلبات، وتكون مهام الهيئة أولا فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط فى الشركة العضو بالصندوق ومرشحها وكذلك فى من يمثل عملاء الشركات، استبعاد من يتخلف فى شأنه شرط منها، وذلك خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح، ثانيا إخطار المتقدمين للترشح بالوسيلة التى تحددها اللجنة بما انتهى إليه نتيجة الفحص خلال يومى عمل، ثالثا إعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والثانية للممتلكات والمسئوليات.

ويحق لكل شركة عضو فى الصندوق ممن تتوافر لديها شروط الترشح، الحق فى التظلم لرئيس هيئة الرقابة المالية من إدراج أى مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم المبدئية بالمرشحين، كما يكون لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم خلال ذات المدة، وذلك كله أمام لجنة التظلمات بالهيئة، والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين.