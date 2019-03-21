video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 01:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انتخاب أول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين الثلاثاء المقبل

الخميس، 21 مارس 2019 12:00 ص
انتخاب أول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين الثلاثاء المقبل الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الثلاثاء، الموافق 26 مارس الجارى، فى تمام الساعة العاشرة صباحا لإجراء انتخابات مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، وذلك بمقر الاتحاد المصرى للتأمين بالدقى، وعلى أن تجرى تلك الانتخابات على النحو الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة الصندوق المذكور.
 
ويخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، عاطف سعيد الزيبق، أيمن حامد قنديل عن الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة، وكلا من عبد الرؤوف أحمد قطب، وهمام محمد همام، أحمد حسن درويش عن الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.  
 
ومن المقرر، وفقا للقرار المنظم لقواعد الترشح لصندوق ضمان حملة الوثائق، أن ينشر تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح، وذلك فى جريدة يومية واسعة الانتشار على نفقة الصندوق، كما يعلن على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق.
 
وتتولى لجنة يشكلها رئيس هيئة الرقابة المالية، فحص طلبات الترشح فى اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لقبول الطلبات، وتكون مهام الهيئة أولا فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط فى الشركة العضو بالصندوق ومرشحها وكذلك فى من يمثل عملاء الشركات، استبعاد من يتخلف فى شأنه شرط منها، وذلك خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح، ثانيا إخطار المتقدمين للترشح بالوسيلة التى تحددها اللجنة بما انتهى إليه نتيجة الفحص خلال يومى عمل، ثالثا إعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والثانية للممتلكات والمسئوليات.
 
ويحق لكل شركة عضو فى الصندوق ممن تتوافر لديها شروط الترشح، الحق فى التظلم لرئيس هيئة الرقابة المالية من إدراج أى مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم المبدئية بالمرشحين، كما يكون لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم خلال ذات المدة، وذلك كله أمام لجنة التظلمات بالهيئة، والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يصدر قرارا بنظام صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين بشركات التأمين

اخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

صندوق حملة الوثائق

شركات التامين




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة